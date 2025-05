Ação Integrada Intercepta Avião e Apreende 200 Kg de Skunk no Pará

Foto: Reprodução | Traficantes incendiaram a aeronave e fugiram após pouso forçado próximo ao município de Altamira.

Na tarde desta quinta-feira (15), uma força-tarefa composta pela Polícia Federal (PF) e pela Força Aérea Brasileira (FAB), com apoio das forças de segurança estaduais de Mato Grosso e Goiás, realizou mais uma operação de combate ao tráfico de drogas, que resultou na apreensão de aproximadamente 200 kg de skunk.

A ação teve início após a identificação de uma aeronave de pequeno porte em espaço aéreo brasileiro. O avião passou a ser monitorado pelas autoridades e, ao se aproximar do município de Altamira (PA), foi interceptado pela FAB, seguindo os protocolos operacionais estabelecidos.

Ao perceberem a abordagem, os ocupantes da aeronave realizaram um pouso forçado, incendiaram o avião e fugiram do local. Equipes policiais em solo chegaram logo em seguida e conseguiram resgatar parte da carga ilícita antes que fosse completamente destruída pelo fogo.

A droga apreendida foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Santarém (PA), onde serão adotadas as medidas de polícia judiciária cabíveis. As investigações seguem para identificar os responsáveis pela operação criminosa.

