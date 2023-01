Ação integrada registra mais de 100 abordagens e sete prisões, em Rurópolis

A Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, agentes do Departamento de Trânsito (Detran), Demutran (órgão municipal de trânsito) e outros integrantes do sistema de segurança e fiscalização realizaram operação integrada entre os dias 27, 28 e 29 de janeiro, no município de Rurópolis, na região Oeste, com o objetivo de coibir crimes de trânsito, alcoolemia e perturbação do sossego e poluição sonora.

As ações foram executadas em áreas de fluxo intenso de pessoas e veículos. Na primeira noite de operação, quatro pessoas foram presas em flagrante por dirigir sob a influência de álcool. No domingo (29), houve sete prisões, sendo um por força de mandado relacionado à falta de pagamento de pensão alimentícia.



Outro trabalho foi o combate à poluição sonora gerada por condutores de motocicletas sem descarga ou com descargas adulteradas. Os equipamentos foram apreendidos e entregues aos órgãos de fiscalização do trânsito, para destruição.

Ainda na fiscalização de motos, aquelas consideradas sem condições de trafegabilidade, que estavam sem placa ou com restrições, apontadas pela Polícia Científica, foram apreendidas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências legais.

Proteção

Além das prisões, mais de 100 abordagens foram feitas durante toda a operação, que também fiscalizou bares e restaurantes para coibir outros crimes, como venda de bebidas a menores de idade e exploração sexual.

De acordo com o delegado Ariosnaldo Vital Filho, titular da Delegacia de Rurópolis, o resultado “é positivo para a cidade no que se refere à manutenção da ordem pública e aplicação da lei”.

Ele acrescentou que “na manhã desta segunda-feira (30) nenhuma ocorrência de acidente de trânsito foi registrada na Delegacia, o que certamente é um impacto positivo em vários setores da sociedade, inclusive na área da saúde, e em especial no pronto atendimento do hospital municipal, que requer uma mobilização considerável de médicos, enfermeiros, técnicos e dentre outros profissionais para atender os casos de fraturas, traumas e lesões, geralmente cometidas por motoristas de veículos automotores sob a influência de álcool”. (Com informações da PC/Agência Pará – Fotos:PC).

