Ação policial intercepta suspeitos armados na Serra do Cachimbo (PA)
Foto: Reprodução | Durante fiscalização na Base Cecont, na Serra do Cachimbo, município de Novo Progresso, policiais militares apreenderam duas armas de fogo e detiveram três indivíduos suspeitos na noite de sábado (30).
De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência iniciou por volta das 22h, quando um veículo Corolla branco, ocupado por quatro pessoas, se aproximou da barreira. Ao perceber a presença policial, dois ocupantes do banco traseiro tentaram se esconder. No momento da abordagem, um dos suspeitos fugiu em direção à mata da Aeronáutica, enquanto os demais foram contidos.
Na vistoria, os policiais localizaram dois revólveres calibre .38 carregados, três celulares, duas balaclavas, carteiras e o veículo utilizado pelo grupo. Foram presos Wagner P.d.S., motorista do carro, natural de Araguaína (TO); Rogério d.S.S., 31 anos, residente em Xinguara (PA); e Leandro S.C., natural do Maranhão. Nenhum dos dois últimos portava documentos pessoais.
Segundo a PM, os suspeitos tinham como destino os distritos de Castelo dos Sonhos e Moraes Almeida, além da cidade de Novo Progresso, e há indícios de que planejavam cometer crimes na região.
A ocorrência foi registrada no Distrito de Polícia de Castelo dos Sonhos, sob BOP nº 00480/2025.100661-0, onde os presos e os materiais apreendidos foram apresentados à autoridade competente.
Este slideshow necessita de JavaScript.
Fonte: Jornal Folha do Progressoe Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/08/2025/08:42:17
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com