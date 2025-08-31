Ação policial intercepta suspeitos armados na Serra do Cachimbo (PA)

Foto: Reprodução | Durante fiscalização na Base Cecont, na Serra do Cachimbo, município de Novo Progresso, policiais militares apreenderam duas armas de fogo e detiveram três indivíduos suspeitos na noite de sábado (30).

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência iniciou por volta das 22h, quando um veículo Corolla branco, ocupado por quatro pessoas, se aproximou da barreira. Ao perceber a presença policial, dois ocupantes do banco traseiro tentaram se esconder. No momento da abordagem, um dos suspeitos fugiu em direção à mata da Aeronáutica, enquanto os demais foram contidos.

Na vistoria, os policiais localizaram dois revólveres calibre .38 carregados, três celulares, duas balaclavas, carteiras e o veículo utilizado pelo grupo. Foram presos Wagner P.d.S., motorista do carro, natural de Araguaína (TO); Rogério d.S.S., 31 anos, residente em Xinguara (PA); e Leandro S.C., natural do Maranhão. Nenhum dos dois últimos portava documentos pessoais.

Segundo a PM, os suspeitos tinham como destino os distritos de Castelo dos Sonhos e Moraes Almeida, além da cidade de Novo Progresso, e há indícios de que planejavam cometer crimes na região.

A ocorrência foi registrada no Distrito de Polícia de Castelo dos Sonhos, sob BOP nº 00480/2025.100661-0, onde os presos e os materiais apreendidos foram apresentados à autoridade competente.

Fonte: Jornal Folha do Progresso

