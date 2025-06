Ação policial resulta na apreensão de drogas e prisão de suspeitos em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Na tarde deste domingo (22), uma operação policial resultou na apreensão de aproximadamente 5 kg de maconha em Novo Progresso, sudoeste do Pará. A ação ocorreu por volta das 14h, após mais de uma semana de levantamento de informações realizado pelas guarnições de serviço.

Segundo a Polícia Militar, os agentes monitoravam uma residência localizada no bairro Jardim Planalto, suspeita de armazenar entorpecentes. Durante patrulhamento pela Rua Gonçalves Dias, os policiais avistaram dois indivíduos que, ao perceberem a aproximação da viatura, correram para dentro da casa. A guarnição fez o acompanhamento e identificou os suspeitos como Bruno W. S. da S. e Deyvison d. S. N. d. R.

No local, também estava Atanael S. de A., conhecido como “Bololo”, velho conhecido da polícia por envolvimento com o tráfico. Ao ser questionado, ele confessou que havia escondido drogas em outra residência, localizada no bairro Jardim Paraíso.

Ao chegar ao endereço indicado, na rua Jerusalém, outro suspeito conhecido como “Anjo” conseguiu fugir. Na residência estava Joyciane S. de S. que assumiu que Bololo havia deixado no local cinco tabletes de maconha, totalizando 4,926 kg.

Todos os envolvidos foram detidos e encaminhados à delegacia, junto com os materiais apreendidos, para os procedimentos legais.

Material apreendido:

5 tabletes de maconha (4,926 kg)

1 balança de precisão

3 aparelhos celulares

2 motocicletas sem placa (Honda Fan azul e Bros vermelha)

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/06/2025/18:18:36

