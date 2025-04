Ação policial termina com cinco mortos e dois feridos em bairro de Novo Progresso

(Foto:Arte/Jornal Folha do Progresso) – Segundo a PM, o grupo teria entrado em confronto com Guarnição, que intensificavam o patrulhamento no bairro Jardim América em Novo Progresso.

Em nota, a corporação, afirmou que fazia busca a um grupo criminoso que planeja assalto na cidade, todos integrantes de uma facção (CV). Ainda conforme relatos da PM, o grupo teria vários armamentos, que os indivíduos eram integrantes de uma facção criminosa. Que por volta de 18h foi indivíduo *J.C.F.* e informou as guarnições e ao DPC de plantão que havia uma parte do grupo criminoso planejando execuções e assaltos na cidade de NOVO PROGRESSO PARÁ e a outra parte estaria chegando de outro município, e também informou que estava decretado pelo comando vermelho (CV). Que diante de todas as informações as guarnições estavam atentas às movimentações da cidade. Que desde o assalto ao posto tigre na comunidade santa Julia, a polícia de novo progresso estava tentando localizar os dois veículos utilizados na ação. Que foi repassado as características dos veículos Gol Prata Placa com o final 808 e um Renault Logan com placa final J30.

Que por volta das 22 horas foi identificado o carro Renault Logan placa NTX 0J30. Que a Guarnição deu voz de parada. Que foi desobedecido e que o veículo empreendeu fuga sendo abordado na rua Valdir A. Sanches, Bairro Jardim América. Que em ato continuo os ocupantes do veículo desceram atirando -homens atiraram ao perceberem a aproximação policial. Em seguida, houve revide e, após a troca de tiros, os suspeitos foram encontrados mortos e feridos.

(Clique AQUI veja local do confronto)

Conforme pontuou a polícia, o grupo foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Novo Progresso, mas os cinco homens não resistiram aos ferimentos, dois está internado em estado grave, com risco de morte. Os corpos foram resgatados pela Funerária Santa Maria para serem identificados e encaminhados para os familiares.

De início os suspeitos, que não tiveram os nomes divulgados, o Jornal Folha do Progresso conseguiu identificar (Nome nas imagens) os cinco mortos com eles foram encontrados dois revólveres calibre 38 com 10 munições deflagradas, a viatura da PM foi atingida com disparos.

O material foi encaminhado para a Policia Civil, onde o caso foi registrado.

Por causa do ocorrido, o policiamento foi reforçado na redondeza.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/04/2025/10:09:47

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...