Acesso à internet já alcança 91,8% dos domicílios no Pará

O acesso à internet segue em expansão no Pará e, em 2024, já alcança 91,8% dos domicílios do estado, segundo os dados mais recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em números absolutos, isso representa aproximadamente 2,6 milhões de residências conectadas, um avanço em relação a 2023, quando o índice era de 90,2%.

Apesar de ainda estar abaixo da média nacional de 93,6%, o Pará mostra um crescimento consistente no acesso à rede, puxado principalmente pelo uso do telefone celular, que está presente em 98,9% dos lares com internet. Por outro lado, a posse de computadores ou tablets segue em baixa, aparecendo em apenas 25,1% das residências — o menor índice entre as regiões do país.

O levantamento também aponta mudanças no consumo de mídia. Os serviços de streaming pagos já estão presentes em 37,7% dos domicílios paraenses, enquanto a televisão por assinatura continua em queda, alcançando apenas 16,2% das residências — em 2023, esse número era de 19,4%.

Entre os principais usos da internet estão chamadas por voz ou vídeo (94,3%), troca de mensagens em aplicativos (91,4%), consumo de vídeos e séries (89,5%), redes sociais (84,4%) e streaming de música ou podcasts (83,7%).

A inclusão digital também tem avançado entre os idosos. Entre 2019 e 2024, o uso da internet por pessoas com 60 anos ou mais cresceu 34,2 pontos percentuais no estado. Já entre as pessoas sem instrução ou com ensino fundamental incompleto, o índice de uso da rede é de 76%. Em contrapartida, entre os que concluíram o ensino médio, o número sobe para 97,4%, chegando a mais de 98% entre aqueles com ensino superior completo ou incompleto.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/07/2025/14:57:24

