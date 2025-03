Acesso ao porto de Miritituba tem filas com mais de 15 km no Pará

Milhares de carretas que transportam soja do Mato Grosso trafegam pela rodovia BR-163, com destino ao Porto de Mitritituba, no PÁ. – (Foto:Reprodução)

Congestionamento de carretas causa transtornos no distrito de Miritituba, em Itaituba

Motorista que tem como destino o porto de Miritituba no Pará, estão reclamando da falta de estrutura na via de acesso, caminhões trafegam em pista contraria e estacionados ficam dois a três dias na espera para chegar até o destino, descaso total, relatam.

Motorista perde controle do Veículo fecha trânsito que da acesso ao porto de Miritituba no Pará;VÍDEO

Uma extensa fila de carretas foi registrada na manhã desta quarta-feira (5) no distrito de Miritituba, localizado no município de Itaituba, sudoeste do Pará. Imagens gravadas por testemunhas mostram filas quilométricas de veículos pesados que se estendem por ambos os lados da via, afetando o tráfego na região.

Filas enormes também foram registradas na BR-230, principal rodovia da região, entre os distritos de Miritituba e Campo Verde, no KM 30. A situação tem causado transtornos tanto para os caminhoneiros, que enfrentam longas esperas, quanto para os moradores e demais usuários da via.

Conforme relatos de motorista para o Jornal Folha do Progresso a fila é extensa, chegando a mais de 15 km no local.(assista ao vídeo abaixo)

