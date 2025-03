Acesso gratuito à Starlink começa em julho! Veja se seu celular está na lista

Starlink – Créditos: depositphotos.com / KLYONA

Conectividade em qualquer lugar.

A partir de julho de 2025, a Starlink, serviço de internet via satélite da SpaceX, oferecerá conectividade gratuita para determinados smartphones. Essa iniciativa visa ampliar o acesso à internet, especialmente em áreas onde a cobertura tradicional é limitada ou inexistente. Entre os dispositivos compatíveis estão modelos específicos de marcas como Apple, Google, Motorola e Samsung.

Quais celulares serão compatíveis com a Starlink?

Os modelos de smartphones que poderão se conectar à rede Starlink incluem:

iPhones 14 e posteriores

Google Pixel 9 e suas variantes

Modelos da Motorola lançados a partir de 2024

Samsung Galaxy A14, A15, A16, A35, A53 e A54

Série Samsung Galaxy S21 em diante

Como funciona a conexão com a Starlink?

A conexão com a rede Starlink será ativada automaticamente quando o usuário estiver fora da cobertura de sua rede tradicional. Nesse momento, o dispositivo exibirá “T-Mobile SpaceX” na tela. Inicialmente, essa funcionalidade permitirá o envio e recebimento de mensagens de texto, compartilhamento de localização e acesso a serviços de emergência, como o 911.

No futuro, espera-se que a funcionalidade seja expandida para incluir chamadas de voz e navegação na internet. Essa evolução permitirá que os usuários desfrutem de uma experiência de conectividade mais completa, mesmo em locais remotos.

Quais são os benefícios da internet via satélite da Starlink?

A Starlink tem revolucionado o acesso à internet em áreas rurais e remotas, onde as opções de conectividade tradicionais são limitadas ou inexistentes. Operando através de satélites em órbita baixa, posicionados a cerca de 550 milhas da Terra, a Starlink reduz a latência e melhora a qualidade da conexão em comparação com satélites convencionais que operam a 35.000 milhas

Atualmente, o serviço conta com mais de 5 milhões de usuários e aproximadamente 7.000 satélites em órbita. Essa infraestrutura robusta permite que a Starlink ofereça uma conexão de internet mais rápida e confiável, beneficiando usuários em todo o mundo.

Como os usuários podem aproveitar a conectividade gratuita?

Para aproveitar essa nova funcionalidade, é essencial que os usuários mantenham seus dispositivos atualizados com a versão mais recente do software disponível para cada modelo. Dessa forma, poderão usufruir da conectividade oferecida pela Starlink quando estiverem fora do alcance de suas redes comuns.

A partir de julho, os proprietários de dispositivos compatíveis poderão se beneficiar da conectividade gratuita fornecida pela Starlink, especialmente em áreas onde a cobertura tradicional é limitada ou inexistente. Essa iniciativa representa um avanço significativo na democratização do acesso à internet em todo o mundo.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/03/2025/08:45:53

