Acidente com 17 mortos em Pernambuco: veja o que se sabe e falta esclarecer

As vítimas saíram de Brumado (BA), com destino a Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste pernambucano, para fazer compras num centro atacadista. O veículo seguia de volta para a Bahia quando tombou num trecho conhecido como Serra dos Ventos.

Como aconteceu o acidente?

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Secretaria de Defesa Social (SDS), o ônibus entrou na contramão e atingiu rochas às margens da pista. Em seguida, o motorista conseguiu voltar ao sentido correto, mas bateu num barranco de areia e tombou.

O motorista do veículo relatou à PRF que houve uma falha no sistema de freios, o que fez com que ele perdesse o controle da direção. Em depoimento à polícia, passageiros comentaram que perceberam uma aceleração do ônibus antes da primeira batida.

Onde foi o acidente?

O acidente aconteceu na Serra dos Ventos, trecho da BR-423 que liga os municípios de Paranatama e Saloá, no Agreste pernambucano, a cerca de 250 quilômetros do Recife.

O ônibus tombou por volta das 19h40 de sexta (17) e o acidente deixou a pista interditada até as 4h do sábado (18). Segundo a PRF, o trecho é sinuoso e tem pouca iluminação.

Quantas pessoas estavam no ônibus?

Segundo a SDS, havia 40 pessoas no ônibus, número maior do que o declarado pela empresa responsável pela viagem no termo de fretamento.

Três listas de passageiros foram encontradas no veículo, e nenhuma delas correspondia à quantidade real de ocupantes. A PRF e a SDS acreditam que algumas pessoas tenham pegado carona durante o trajeto.

Apesar da lotação acima do informado, o ônibus trafegava dentro da capacidade máxima, que era de 50 passageiros (veja vídeo abaixo).

Quantas pessoas morreram e quem são as vítimas?

Ao menos 17 pessoas morreram e, até a noite de sábado, 11 delas foram identificadas por peritos papiloscopistas da Polícia Civil, por meio de impressões digitais. Os nomes não foram divulgados. Entre os mortos há 11 mulheres, quatro homens e duas pessoas sem gênero divulgado.

A TV Globo conseguiu confirmar dois nomes:

Maria Fernandes Brito, de 46 anos;

Flávio José da Silva, de 45 anos.

As pessoas que estavam no ônibus são de cidades como Monte Azul, Porteirinha, Pai Pedro e Janaúba, em Minas Gerais; e Urandi, Caetité, Caculé, Boquira, Rio do Pires, Dom Basílio, Barra da Estiva, Aracatu e Caraíbas, na Bahia.

Onze corpos foram levados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru e seis, para o do Recife. Nesses órgãos, eles passam por perícias e identificação.

Quantos ficaram feridos e para onde foram levados?

As vítimas feridas foram levadas inicialmente para o hospital de Saloá e depois encaminhadas para o Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns. A instituição informou que recebeu 18 pacientes, mas um deles morreu. Até a tarde do sábado, a situação era a seguinte:

1 morreu na unidade de saúde;

6 foram internados em UTI;

6 estavam na sala verde, com escoriações leves;

5 tiveram alta hospitalar.

Segundo a PRF, alguns passageiros foram arremessados para fora do veículo, o que indica que não usavam cinto de segurança.

Quem operava o ônibus?

O veículo era de turismo e foi fretado pela empresa BF Turismo, de Brumado (BA), para levar passageiros até Santa Cruz do Capibaribe, onde fariam compras no centro atacadista.

A empresa tinha autorização de fretamento válida e informou que enviou uma equipe a Pernambuco para acompanhar o caso e prestar assistência às vítimas.

O que dizem as autoridades?

A SDS afirmou que as forças públicas de segurança de Pernambuco “expressam solidariedade às vítimas, seus familiares e amigos neste momento difícil”.

O gerente-geral de Polícia Científica, Wagner Bezerra, explicou que as perícias nos corpos foram divididas entre Caruaru e Recife por questões logísticas e que também será feita perícia no veículo para confirmar se houve falha nos freios.

O assessor de imprensa da PRF, Cristiano Mendonça, destacou que o ônibus também transportava mercadorias de sulanca, principalmente confecções, encontradas às margens da rodovia.

O que falta esclarecer?

Ainda não há laudo pericial que confirme as causas exatas do acidente. A Polícia Científica vai analisar o sistema de freios e outros componentes do veículo.

A PRF e a SDS também investigam por que havia divergências nas listas de passageiros e se houve falha mecânica ou erro humano na condução.

