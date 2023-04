Acidente com embarcação resulta em morte e desaparecimentos, no Pará

Jocinalda Barbosa morreu no momento do acidente. Outras duas pessoas seguem desaparecidas. Sete se salvaram (Foto:@JornalMirienseOn-Line).

Lancha com 10 passageiros colidiu com árvore no rio. A única morte confirmada até o momento é de Jocinalda Barbosa, moradora do município

Um acidente envolvendo uma embarcação de transporte de passageiros resultou em morte e desaparecimentos na noite do último domingo, 9, no rio Meruú, município de Igarapé-Miri, no nordeste paraense.

De acordo com informações da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, até o momento, há uma morte confirmada e dois desaparecimentos.

Buscas são feitas pelo Corpo de Bombeiros com apoio da Polícia Militar, que informou que “equipes do 31° Batalhão realizaram diligências nas imediações do rio Meruú, em Igarapé-Miri, que culminaram na localização do corpo de uma mulher, que teria morrido após o naufrágio de uma embarcação.

Equipes do Grupamento Fluvial da Segup e Corpo de Bombeiros Militar também participaram das buscas e a investigação sobre o caso está sob a responsabilidade da Polícia Civil do Estado”, declarou a PM.

Segundo a Capitania, o acidente aconteceu nas proximidades da Vila Maiauatá. Na embarcação, havia um grupo de 10 pessoas que, devido à baixa visibilidade da navegação, acabou colidindo com uma árvore que vinha boiando pelo rio, supostamente um miritizeiro. Com o choque, os ocupantes foram lançados violentamente na água. Pelo menos sete pessoas conseguiram se salvar, uma morreu na hora e há, ainda, dois desaparecidos.00000

A sobrinha de um dos ocupantes da embarcação, ‘Benedito Martins’ – gerente de um hotel da cidade e, até o momento, dado como desaparecido -, foi contactada pela redação integrada de O Liberal, e conta que a família tem recebido poucas informações por parte das autoridades: “Pelo que sabemos, teve uma morte confirmada e dois desaparecidos. Não temos certeza”.

A parente da vítima Benedito Martins relata que não há base do Corpo de Bombeiros no município e que “as famílias, no desespero, levaram mergulhadores daqui, não profissionais, porque os bombeiros ainda não estavam no local” na manhã desta segunda-feira, 10.

No entanto, a nota da Capitania dos Portos informa que uma equipe de busca e salvamento está no local do ocorrido, e acrescenta: “A Marinha do Brasil conclama a sociedade a participar ativamente no esforço de fiscalização, informando qualquer situação que possa afetar a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis ou que represente risco de poluição ao meio hídrico, por meio do Disque Emergências Marítimas e Fluviais: 185 – (91) 3218-3950 ou (91) 98134-3000 (aplicativo de mensagem instantâneas: 185”.

Suposto corpo no rio

No início desta segunda-feira, 10, a Polícia Civil teria sido informada do aparecimento de um corpo, boiando na localidade do Riozinho que, supostamente, seria de uma das vítimas do acidente de domingo – informa a página Jornal Miriense On-Line. Junto com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, a denúncia estaria ainda sendo checada.

