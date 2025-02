Acidente com ônibus de universitários deixa 12 mortos no interior de SP

Foto: Reprodução | O acidente envolveu um caminhão e um ônibus, que transportava estudantes universitários de Biomedicina da Universidade de Franca (Unifran).

Pelo menos 12 pessoas morreram e 19 ficaram feridas após um acidente entre um ônibus com universitários e um caminhão na região de Ribeirão Preto, no interior paulista, na noite de quinta-feira (20), segundo o Corpo de Bombeiros.

O ônibus transportava estudantes de São Joaquim da Barra que voltavam da Unifran (Universidade de Franca). O acidente ocorreu por volta das 23h entre os municípios de Nuporanga (SP) e São José da Bela Vista (SP) na Rodovia Waldir Canevari (SP-355/330), a 71 km de distância da universidade. A rodovia é de responsabilidade da prefeitura.

Cerca de 30 pessoas estavam nos dois veículos, a maioria delas estudantes, segundo a equipe que atende a ocorrência. Os feridos foram levados para o Pronto-Socorro e a Santa Casa de São Joaquim da Barra e para o Hospital São Geraldo, em Nuporanga, de acordo com informações preliminares da Polícia Militar. O resgate foi concluído por volta das 4 h desta madrugada.

Até o momento, a polícia confirmou o nome de quatro mortos. Entre eles: Pedro Henrique Souza Saraiva, 17, João Pedro de Oliveira dos Reis, 19, Hugo dos Santos Aliberte Dias, 19, e Matheus Jesus Eugenio dos Santos, 19.

Causas do acidente ainda são investigadas. As primeiras informações são de que o caminhoneiro teria perdido o controle do veículo após sair um pouco da pista principal e tentar retornar. A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) diz que o ônibus estava regular e com a vistoria em dia.

A estrada onde aconteceu o acidente é uma rota alternativa à rodovia Prefeito Fábio Talarico, fechada para obras. O local está interditado desde novembro de 2024 para obras estruturais na ponte sobre o rio Salgado, informou o DER (Departamento de Estradas e Rodagem).

Motorista do caminhão foi preso em flagrante. Polícia afirmou que condutor do veículo se escondeu em canavial após o acidente e foi detido por omissão de socorro, homicídio doloso e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ao depor, ele alegou que não ficou no local porque estava com medo de ser agredido.

Quem são as vítimas do acidente?

Leandro Antonio da Silva, 37, motorista do ônibus Lívia Tavares Luiz, 23 Eduardo Henrique de Andrade Justino, 42 Luana da Silva dos Santos, 24 Sara Cristina Caldeira, 18 Maria Clara Silva Azevedo, 19 Weiglas Chrystian Silva, 22 Matheus Silveira Ferreira Manso, 17 Rafael Fávero Altino de Lima, 21 João Pedro Ferreira França, 17 Lucas Carvalho Oliveira Bonfim, 19 Matheus Willian Lima de Oliveira, 21 Laís de Oliveira Ferreira, 17 Eliana Candida da Silva, 41 Eros Carvalho Medeiros, 22 Priscila Teixeira Lombardi, 20 Sophia Peraro Oliveira, 19 Julia Rayanna Giovanini Borges, 20 Pedro Luis Galdino de Souza, 21 Pedro Henrique Souza Saraiva, 17 Juliana Neves Hespanhol, 19 João Pedro de Oliveira dos Reis, 19 Raquel Laila Caldeira, 21 Caio Felizardo da Silva, 26 Hugo dos Santos Aliberte Dias, 19 Matheus Jesus Eugenio dos Santos, 19 Flavia Mendes dos Santos, 24 Vinicius Nascimento dos Santos, 18

