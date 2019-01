Acidente com vitima fatal é registrado em Castelo de Sonhos

A jovem identificada como Nohaine Martinr não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no local do acidente.(Foto:Reprodução/Castelo On Line)

Segundo informações de populares, um veiculo Gol transitava pela BR 163 sentindo a saída de Castelo de Sonhos na noite desse domingo 13/01 , quando por volta das 00:00 horas próximo ao Posto Mimoso o pneu do veículo acabou estourando, o motorista perdeu o controle da direção do veiculo que ocasionou o acidente.

Amigos postaram no facebook com comoção e tristeza;

No veículo havia dois passageiros o motorista e uma jovem no banco da frente, a jovem identificada como Nohaine Martinr não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no local do acidente. O motorista identificado como Alex Rodrigues foi socorrido e passa bem.

Testemunhas dizem que tanto Alex quanto a Nohaine estavam usando sinto de segurança no momento do acidente.

Nas redes sociais internautas cogitam a possibilidade de alguém ter tentando atear fogo no veículo na madrugada dessa segunda-feira 14/01, já que o veiculo apresenta sinais de incêndio, porém nada foi comprovado.

Com informações de populares, redação Castelo Online

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...