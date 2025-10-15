Acidente de trabalho deixa um homem morto e outro ferido, no sudeste do Pará

Foto:Reprodução | Barranco de areia desmoronou enquanto trabalhadores faziam serviço de terraplanagem em fazenda na zona rural do município.

Um grave acidente de trabalho foi registrado na manhã da última segunda-feira (13), por volta das 8h40, na vicinal CCM, localizada na Fazenda Matsuura, zona rural de Breu Branco, no sudeste do Pará.

De acordo com as informações, dois trabalhadores realizavam serviços de terraplanagem quando um barranco de areia desmoronou, soterrando ambos.

As vítimas foram identificadas como Raimundo Nonato da Conceição Moreira e Elielson Lima Pereira. Colegas de trabalho que estavam no local conseguiram retirar Elielson ainda com vida e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou socorro imediato.

Infelizmente, Raimundo Nonato não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A área foi isolada até a chegada do Instituto Médico Legal (IML), responsável pela remoção do corpo e pelos procedimentos periciais.

As causas do desmoronamento e as circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

