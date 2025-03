Acidente de trânsito faz motociclista perder a perna e parar em canteiro de obra do Parque da Cidade em Belém

Acidente na av. Júlio César faz moto e caminhão pararem dentro da obra do Parque da Cidade, em Belém. — Foto: Reprodução

Colisão foi na Avenida Júlio César, entre motocicleta e caminhão que fornece seixo às obras do Parque da Cidade.

Um acidente na avenida Júlio César fez um motociclista parar dentro da área da construção do Parque da Cidade, uma das principais obras da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), em Belém do Pará. A vítima teve ferimentos graves e acabou perdendo a perna direita.

De acordo com a Vale, responsável pelas obras do Parque da Cidade, o acidente envolveu um caminhão da empresa que fornece seixo para o empreendimento e a motocicleta na av. Júlio César. A via passa no entorno da área do empreendimento.

A empresa disse que “foi prestado atendimento imediato e está sendo fornecido todo o suporte necessário às pessoas envolvidas”.

As causas do acidente estão sendo investigadas. O g1 também solicitou informações sobre o acidente ao Governo do Estado, mas ainda não havia obtido resposta até a publicação da reportagem.

O Parque da Cidade é uma obra do Governo do Estado, sendo executada pela Vale no antigo Aeroporto Brigadeiro Protásio. A obra foi visitada pelo presidente Lula em fevereiro deste ano, durante visita nao Pará.

A obra é considerada a maior de intervenção urbana pelo governo, com 500 mil metros quadrados e área paisagística de 50 hectares, localizada no bairro da Sacramenta e orçada em R$ 980 milhões, com recursos do Programa Estadual Estrutura Pará.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/03/2025/15:17:07

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...