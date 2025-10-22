Acidente deixa dois mortos na BR-155 próximo a Eldorado do Carajás (PA)

Foto: Reprodução | Colisão ocorreu na localidade conhecida como “Vila das Bananas” à altura do km 70.

Na noite desta terça-feira (21), um grave acidente entre dois veículos deixou duas pessoas mortas, na BR-155, próximo à “Vila das Bananas”, na zona rural da cidade de Eldorado do Carajás, no sudeste do Pará.

De acordo com informações locais, o condutor de um veículo Volkswagen Gol, cor prata, placa HXA 9274, trafegava com os faróis altos, invadiu a pista contrária e colidiu com um micro-ônibus. Com a batida, um ocupante do carro foi “cuspido” e caiu sem vida na pista da BR-155. O motorista do Gol, identificado como “Guiso”, seria morador da Folha 28 em Marabá.

Já o outro ocupante do automóvel morreu carbonizado dentro do carro. O acidente causou um enorme engarrafamento nos dois lados da pista. O motorista do micro-ônibus alegou que o veículo de passeio veio para cima dele, provocando o acidente, não havendo tempo para evitar a batida entre os veículos. O nome da outra vítima ainda não foi divulgado.

Homens da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados para realização dos procedimentos previstos em lei. Da mesma forma, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Marabá deverá se dirigir ao local da colisão para remover os corpos e entregá-los para o Instituto Médico Legal (IML) para realização de perícia médica.

Fonte: Portal Debate e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/10/2025/07:00:00

