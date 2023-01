Acidente deixa uma pessoa morta e duas feridas na BR-230 em Altamira (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal também foram acionados para os procedimentos de investigação e remoção do corpo. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Ambas as vítimas encontradas com vida foram encaminhadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Uma colisão envolvendo dois carros de passeio deixou uma pessoa morta e outras duas feridas na tarde desta quinta-feira (12), na BR 230, a cerca de 40 km de Altamira, no sudeste do Pará.

