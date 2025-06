Acidente durante ‘globo da morte’ assusta público em circo de Parauapebas

(Foto: Reprodução) – O caso viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (19)

Uma colisão entre dois artistas circenses que pilotavam motos durante o número “globo da morte” viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (19). Segundo informações preliminares, o acidente teria ocorrido em um circo na cidade de Parauapebas, no sudeste do Pará, na noite de quarta-feira (18). Não há confirmação oficial sobre feridos.

Imagens que circulam nas redes mostram o momento em que os dois artistas colidem dentro da estrutura metálica. Os motociclistas realizavam manobras simultâneas no interior do globo quando houve o impacto. A forte batida causou a queda dos dois. A apresentação foi interrompida imediatamente, e a equipe do circo prestou os primeiros socorros aos envolvidos. Ainda conforme os relatos iniciais, os artistas sofreram apenas escoriações leves.

Pelas imagens divulgadas, é possível observar que a colisão acontece quando um dos motociclistas perde impulso e sua moto para lentamente dentro da estrutura. O segundo piloto, sem conseguir desviar, colide com ele. Logo após o acidente, um integrante da equipe do circo utiliza o microfone para informar ao público que os artistas estavam operando máquinas e que incidentes como esse podem ocorrer.

Fonte: Ingrid Sales – O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/06/2025/09:12:40

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...