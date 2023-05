Acidente em rodovia mata líder da maçonaria e deixa 3 feridos no MT

Toninho maçonaria, (Foto:Reprodução) – Um grave acidente de carro resultou na morte do grande mestre estadual da Ordem Demolay Mato Grosso, Antônio dos Reis Rodrigues, de 50 anos, e deixou outras três pessoas feridas, na tarde deste sábado (6). O acidente foi registrado numa rodovia estadual, entre os municípios de Glória do Oeste e São José dos Quatro Marcos.

A morte de Antônio Rodrigues foi informada pela Loja Macônica Grande Oriente do Estado de Mato Grosso (GOEMT) em seus perfis no Instagram e também no Facebook, por meio de uma nota de pesar. O comunicado, no entanto, não explica as circunstâncias do óbito, se limitando a homenagear o “irmão de maçonaria” e falar sobre o legado que ele deixa.

“Meus Irmãos no dia de hoje 06/05/23 perdemos nosso Irmão Antônio dos Reis Rodrigues, Grande Mestre Estadual da Ordem Demolay Mato Grosso, membro da BARLS União e Lealdade nº 25. Tio Antônio dos Reis Rodrigues, conhecido carinhosamente por todos nós como Tio Toninho, nos deixou. No momento, pedimos a todos que dirijam suas orações aos familiares do Tio Antônio, sua esposa Tia Mara, e seus filhos, nossos Irmãos Guilherme e Miguel”, diz trecho da publicação no Instagram.

De acordo com informações apuradas pelo site Midia Jur, Antônio Rodrigues viajava num carro com outras três pessoas e num determinado momento uma caminhonete atingiu a traseira do veículo. Os demais passageiros sobreviveram. No entanto, ainda não há detalhes sobre o acidente e nem sobre o estado de saúde das demais vítimas.

Por fim, a loja maçônica além de anunciar o óbito, destacou que Antônio será sempre lembrado por quem conviveu com ele. “Conhecido como “Tio Toninho”, trabalhou, de forma dedicada, junto à juventude paramaçônica, auxiliando sobremaneira na formação de lideranças pautadas pelas 7 virtudes cardeais. Sua ausência será para sempre sentida e seu legado de amor pela Ordem DeMolay eternamente lembrado”, traz a nota de pesar no Facebook.

“Registramos nossas condolências aos sobrinhos Guilherme e Miguel, bem como à cunhada Mara. Rogamos ao Supremo Criador dos Mundos que receba mais esse valoroso Obreiro da Arte Real, confortando seus familiares nesse momento de imensa tristeza”, consta em outra parte do comunicado.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 08/05/2023/05:47:27 a informação é do portal Folha Max

