Acidente entre caminhão e ônibus com universitários deixa 12 mortos em rodovia no interior de SP

Ônibus que colidiu com caminhão entre Nuporanga (SP) e São José da Bela Vista (SP) ficou destruído — Foto: Guilherme Leoni/EPTV

Outras 19 pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelos bombeiros. A colisão aconteceu em rodovia entre Nuporanga (SP) e São José da Bela Vista (SP).

Uma batida envolvendo um caminhão e um ônibus que transportava universitários deixou 12 mortos e 19 feridos na região de Ribeirão Preto (SP) na noite desta quinta-feira (20) na rodovia Waldir Canevari (SP-355/330). O ônibus levava estudantes da Unifran, em Franca (SP), segundo informações da TV Globo, para o município de São Joaquim da Barra (SP), onde eles moravam.

De acordo com a Polícia Civil, além do motorista do ônibus, havia 29 passageiros no veículo. No caminhão, estava apenas o motorista, identificado como Evandro Rogério Leite. Ele segue no hospital sob escolta, será preso por omissão de socorro e tentativa de fuga e deve responder por homicídio e lesão corporal.

(CORREÇÃO: o g1 errou ao informar que Eduardo Henrique Justino é o motorista do caminhão. Na verdade, ele é o motorista do ônibus. A informação foi corrigida às 14h14.)

O teste do bafômetro foi realizado, e o reultado deu negativo, segundo o delegado João Basitussi Neto, que investiga o caso.

Até a última atualização desta reportagem, quatro das vítimas já haviam sido identificadas. A Polícia Civil informou que as circunstâncias dificultam o trabalho de identificação.

O acidente ocorreu entre os municípios de Nuporanga (SP) e São José da Bela Vista (SP), num trecho de pista simples. O impacto deixou a lateral do ônibus completamente destruída.

Os 19 feridos foram levados para hospitais da região. A maioria deles foi encaminhada à Santa Casa de São Joaquim da Barra, que informou que 12 pessoas sofreram apenas ferimentos leves.

Por volta de 9h, 15 pessoas já tinham recebido alta. Outras 4 seguiam internadas, incluindo os dois motoristas. O motorista do caminhão e mais uma pessoa que teve traumatismo craniano foram levados para o hospital em Franca.

Os bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária concluíram o trabalho de resgate por volta das 4h desta sexta-feira (21). A rodovia tinha ficado bloqueada e só foi liberada por volta das 6h.

Parte dos estudantes havia começado a estudar este ano, e para alguns era o terceiro dia de aula. A Unifran decretou luto oficial por três dias e suspendeu as aulas nesta sexta-feira.

Motorista do caminhão disse que perdeu o controle

De acordo com Marcos Coltri, advogado da empresa J4 Transportes Rodoviários, dona do caminhão, o motorista relatou que perdeu o controle do veículo e saiu para fora da pista, o que teria motivado a colisão.

“O relato preliminar do motorista, que estava em estado de choque, é de que ele saiu um pouco para fora da pista, perdeu o controle do caminhão e, ao retornar, devido ao degrau, acabou puxando um pouco mais o veículo. Ele não sabe relatar como que foi, se na hora em que ele puxou atingiu o ônibus ou vice-versa”, disse.

Já a empresa responsável pelo ônibus, G Ramos Transportes, informou que representantes foram até o local logo após o acidente para auxiliar as vítimas. Destacou, ainda, que direciona todos os recursos para apoio e orientação dos envolvidos.

