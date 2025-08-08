Acidente entre carreta e veículo deixa 2 mortos e feridos na BR-163 em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Um grave acidente registrado na noite desta quinta-feira (7) deixou duas pessoas mortas e três feridas na BR-163, nas proximidades do km 1000, próximo ao ponto de parada Tubarão, a cerca de 80 km de Novo Progresso (PA).

De acordo com informações da Polícia Civil, o veículo Hyundai IX35, placa ETN9H21, colidiu frontalmente com um caminhão Iveco no trecho próximo ao distrito de Vila Isol. Com o impacto, as vítimas Anderson Morais Martins e Arivane Bortolini Lopes ficaram presas às ferragens e morreram no local.

No automóvel também estavam Alicene Karoline Bortolini Lopes, Maria Helena Bortolini Martins, 5 anos, e João Anderson Bortolini Martins, 2 anos. Eles sofreram apenas escoriações e foram encaminhados ao Hospital Municipal de Novo Progresso. O resgate foi feito pela equipe da Via Brasil-BR-163.

A família seguia viagem de Sinop (MT) para Nobres (MT) e, posteriormente, para Campo Grande (MS). As causas do acidente estão sendo investigadas.

Fonte: Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/08/2025/00:47:26

