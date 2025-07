Acidente entre Jeep e Hilux mobiliza Ditranp e PM em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Na noite de sábado (19), por volta das 23h, a Polícia Militar do Pará foi acionada para prestar apoio ao órgão de trânsito municipal (Ditranp) após um acidente envolvendo dois veículos na Avenida Jamanxim, em Novo Progresso.

A guarnição da VTR 10-4605, composta pelo CB PM Bentes e SD PM Guedes, se deslocou até o local, onde constatou a colisão entre um Jeep Compass branco, placa QVD9I37, e uma Toyota Hilux branca, placa QCY1F55, conduzida por J. A. M.

De acordo com informações colhidas no local, o condutor do Jeep Compass fugiu após o acidente, tomando destino ignorado. O veículo foi encontrado abandonado e com diversas garrafas de bebidas alcoólicas em seu interior, o que levanta suspeitas de que o motorista possa estar sob efeito de álcool no momento da colisão.

Segundo informações não oficiais, relataram que o carro pertence a um empresário dono de um posto de combustível , e que o motorista seria seu filho. A fuga dos ocupantes do veículo antes da chegada das autoridades dificultou o andamento das investigações iniciais.

O Ditranp, representado pelos agentes Arnaldo e Ribeiro, ficou responsável pelos trâmites legais no local. Foram lavrados os termos de retenção dos veículos de nº 0112 e 0113.

A Polícia Militar já identificou o proprietário do veículo e trabalha para apurar quem de fato estava conduzindo no momento do acidente. Até o fechamento desta matéria, não houve confirmação oficial sobre feridos.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/07/2025/08:02:37

