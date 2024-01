Acidente entre ônibus e caminhão deixa 18 pessoas feridas no Mato Grosso

Segundo o Hospital Municipal de Jaciara, pelo menos 18 pessoas deram entrada no local com ferimentos como fraturas nas pernas, braços, dedos e escoriações.

Cerca de 18 pessoas ficaram feridos em um acidente entre um ônibus e um caminhão na BR-364, em Jaciara, a 142 km de Cuiabá, na noite dessa terça-feira (9). O motorista do ônibus está em estado grave e foi encaminhado para um hospital, em Cuiabá. O condutor e acompanhante da carreta estavam ilesos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu próximo a uma rotatória que dá acesso a Campo Verde, a 139 km da capital. Uma carreta entrava na rotatória e o ônibus bateu na traseira do veículo de carga.

Conforme o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito, “a causa presumível foi reação tardia”, o que resultou na colisão traseira.

A PRF informou que o ônibus transportava 23 pessoas, sendo 21 passageiros e dois motoristas. Desses, 13 pessoas foram atendidas e encaminhada pelo resgate da Nova Rota do Oeste para hospitais da região. Outras oito foram encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Jaciara e Campo Verde.

Segundo o Hospital Municipal de Jaciara, pelo menos 18 pessoas deram entrada no local com ferimentos como fraturas nas pernas, braços, dedos e escoriações. As vítimas foram atendidas e liberadas.

A PRF fez o controle da pista e o trânsito foi liberado no local.

