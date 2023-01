Acidente entre veiculo e carreta tira vida de empresario em Itaituba

Raimundo Nonato Barbosa de Castro, 59 anos, teve a cabine do seu veículo totalmente destruída. Foto:WuatsApp

Empresário Itaitubense morre em grave acidente na BR 230

Fatalidade ocorreu nas primeiras horas da manhã deste sábado (28)

A fatalidade envolvendo uma carreta e uma caminhonete aconteceu por volta das 5h da manhã deste sábado (28), na Rodovia Transamazônica (BR-230) precisamente no quilômetro 15 entre Campo Verde e Distrito de Miritituba, município de Itaituba, sudoeste do Pará.

De acordo com informações, a Policia Militar foi comunicada do fato, e comunicou a Policia Civil que rapidamente pediu apoio aos militares do corpo de bombeiros para retirar o condutor da caminhonete que estava preso nas ferragens. A vítima identificada pelo nome de Raimundo Nonato Barbosa de Castro, 59 anos, era dono de uma distribuidora de bebidas D´Castro localizada na primeira rotatória da BR 23O. Segundo informações, ambos os condutores seguiam sentido oposto, quando houve a colisão.

Após a vítima ser retirada das ferragens, a Polícia Científica do município fez a retirada do corpo do local e o encaminhou para o Instituto Médico Legal (IML), para os procedimentos cabíveis e posteriormente entregar a família.

O condutor da carreta, em estado de choque, permaneceu no local até a chegada da autoridade policial, que encaminhou até a 19° Seccional de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.



