Acidente envolvendo três veículos é registrado na BR-163, em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Um acidente envolvendo três veículos foi registrado por volta das 22h34 da noite deste domingo (25), na BR-163, próximo ao acesso ao bairro Canaã, em Novo Progresso (PA).

Segundo informações apuradas no local, uma caminhonete Hilux trafegava em linha reta no sentido Castelo dos Sonhos – Novo Progresso, quando um veículo Fox tentou realizar uma conversão para acessar bairros da cidade e cruzou a pista no momento em que a Hilux passava. O Fox entrou repentinamente na frente da caminhonete, provocando uma colisão. Na sequência, a Hilux acabou colidindo também com um veículo Gol que estava parado nas proximidades.

Apesar do susto, não houve vítimas fatais. Os ocupantes dos veículos sofreram apenas ferimentos leves, entre eles duas crianças – uma de 8 anos e outra com apenas 2 meses de idade.

Ambulâncias do SAMU e da Via Brasil estiveram no local e realizaram os primeiros atendimentos. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Novo Progresso. Os veículos tiveram prejuízos materiais significativos.

