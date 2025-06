Acidente grave deixa vítima fatal e feridos na BR-163 em Sinop (MT)

Foto: Reprodução | Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate e interditou completamente a BR-163, em Sinop, na noite deste sábado (28). A Nova Rota do Oeste foi acionada às 19h44 para atendimento à ocorrência registrada no km 830 da rodovia, envolvendo uma série de colisões entre dois utilitários, uma carreta e uma motocicleta.

Segundo informações preliminares, uma caminhonete Chevrolet S10, com placas de Breu Branco (PA), colidiu frontalmente com uma Toyota Hilux prata, registrada em Sorriso (MT). Com o impacto da batida, a S10 rodou na pista e acabou atingindo lateralmente uma carreta Mercedes-Benz Actros, com placa do Brasil. Logo em seguida, uma motocicleta Yamaha YJ6, que trafegava no mesmo sentido, não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo contra os veículos já acidentados.

A equipe de resgate da Nova Rota do Oeste prestou os primeiros atendimentos no local e encaminhou dois ocupantes da motocicleta ao Hospital Regional de Sinop. Outras vítimas foram socorridas por uma ambulância do Corpo de Bombeiros e por uma unidade de resgate da empresa particular Sanches.

O condutor da S10, identificado apenas como sendo natural de Breu Branco (PA), não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. A identidade dele ainda não foi oficialmente divulgada.

A rodovia segue totalmente interditada para a realização da perícia técnica, e o fluxo de veículos foi desviado para a via marginal. A Polícia Rodoviária Federal acompanha a ocorrência, que segue em andamento.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. A recomendação é para que os motoristas evitem a região ou redobrem a atenção ao trafegar pelas rotas alternativas.

Vídeo: Reprodução/Metrópoles Sinop

Fonte: Power Mix e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/06/2025/07:09:37

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...