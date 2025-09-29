Acidente grave mata três pessoas, no sudeste do Pará

Caminhonete ficou destruída, já o ônibus envolvido no acidente teve as partes dianteira e lateral atingidas. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Caso envolveu uma caminhonete e um ônibus que transportava funcionários de uma agroindústria. As vítimas fatais estavam no carro.

Três pessoas morreram em um grave acidente grave na estrada Cauaxi, zona rural de Ulianópolis, no sudeste do Pará.

O acidente ocorreu na última sexta-feira (29) e envolveu uma caminhonete e um ônibus que levava funcionários de uma agroindústria. As pessoas que morreram estavam no carro. Os passageiros do ônibus não sofreram ferimentos.

Segundo moradores da área, a caminhonete bateu na lateral do ônibus e perdeu o controle. O motorista e dois passageiros, sendo um deles transportado na carroceria do veículo, faleceram no local. Além disso, duas outras pessoas que estavam no carro foram encaminhadas ao hospital municipal.

Imagens mostram os estragos nos dois veículos. A caminhonete ficou destruída.

A Polícia Civil (PC) informou que solicitou perícia no local e que ouve testemunhas para investigar as circunstâncias do acidente. As causas exatas da colisão estão sob apuração pela Delegacia de Ulianópolis.

Fonte: G1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2025/15:05:24

