Acidente gravíssimo deixa cinco pessoas feridas no bairro Santa Clara, em Santarém

Um dos carros envolvidos no acidente — Foto: Blog do Pião/Reprodução

O acidente aconteceu por volta das 08h30 no cruzamento da avenida Mendonça Furtado com Sete de setembro.

Pelo menos cinco pessoas precisaram receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após se envolverem em um acidente gravíssimo na manhã deste sábado (5) em Santarém, no oeste do Pará.

De acordo com informações do Samu, o acidente envolvendo dois carros aconteceu no cruzamento da Avenida Mendonça Furtado com Sete de setembro, no bairro Santa Clara.

Uma das vítimas do acidente precisou ser imobilizada ainda dentro de um dos veículos pelos profissionais do Samu.

As cinco pessoas, incluindo duas crianças, foram levadas para o Pronto Socorro da cidade. Não há informações sobre o que teria ocasionado o acidente, a suspeita é que o semáforo não estava funcionando.

Fonte: g1 Santarém e região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/08/2023/10:49:10

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...