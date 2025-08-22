Acidente na BR-222 deixa cinco mortos entre Rondon do Pará e Dom Eliseu

Foto:Reprodução | Entre as vítimas está Felipe Araújo (motorista), que seguia com outros jovens em um Honda Civic após participar de um evento em Rondon do Pará.

Um grave acidente registrado na madrugada desta sexta-feira (22/8) na BR-222, entre os municípios de Rondon do Pará e Dom Eliseu, no sudeste do estado, resultou na morte de cinco pessoas. Entre as vítimas está Felipe Araújo (motorista), Kauan Teixeira, que seguia com outras três jovens, em um Honda Civic após participar de um evento em Rondon do Pará.

De acordo com as primeiras informações, o veículo de passeio seguia em direção a Dom Eliseu quando foi atingido por uma carreta. Há relatos de que o motorista do caminhão teria adormecido ao volante, hipótese que ainda será apurada. O condutor da carreta não sofreu ferimentos graves e passa bem.

Imagens feitas no local mostram a gravidade do impacto, com o automóvel completamente destruído e as vítimas ainda presas no interior do veículo. A Polícia Rodoviária Federal isolou a área até a chegada da perícia, que ficará responsável pela remoção dos corpos e pela coleta de evidências para esclarecer as circunstâncias do acidente.

As demais vítimas ainda não foram oficialmente identificadas. Os jovens estariam retornando de um festejo realizado em Rondon do Pará.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/08/2025/11:33:56

