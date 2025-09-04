Acidente na PA-279 deixa três mortos no Pará
(Foto: Reprodução) – As vítimas foram identificadas como Hudson Ferreira Silva, Tiago Nascimento da Conceição e Idevanderson Campelo Fernandes.
Um grave acidente de trânsito registrado na noite de quarta-feira (3/9), na rodovia PA-279, no perímetro urbano de Tucumã, sudeste do Pará, resultou na morte de três pessoas. As vítimas foram identificadas como Hudson Ferreira Silva, Tiago Nascimento da Conceição e Idevanderson Campelo Fernandes.
Segundo informações, Hudson Ferreira Silva, morador do bairro Boa Esperança, conduzia uma motocicleta Honda Start preta. Ele morreu ainda no local do acidente, assim como Tiago Nascimento da Conceição, que pilotava uma moto Fazer vermelha. Ambos não resistiram à gravidade dos ferimentos causados pela colisão.
Já Idevanderson Campelo Fernandes, de 25 anos, que também estava em uma moto Fazer vermelha, chegou a ser socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Regional. No entanto, ele não resistiu e faleceu na madrugada de quinta-feira (4/9), elevando para três o número de mortos na tragédia.
Equipes de resgate atenderam a ocorrência e a Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente ocorrido na PA-279, que mobilizou moradores e chamou a atenção de condutores devido à gravidade do impacto.
