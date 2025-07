Acidentes de trânsito em junho somam 99 vítimas atendidas no Hospital Municipal de Novo Progresso

Foto: Ilustrativa | Um levantamento divulgado pelo Hospital Municipal de Novo Progresso apontou que, entre os dias 1º e 30 de junho de 2025, foram registrados 99 atendimentos de vítimas de acidentes de trânsito no setor de emergência da unidade.

O relatório considera apenas os casos registrados no hospital público da cidade, excluindo ocorrências em hospitais particulares e vítimas que não deram entrada na unidade.

📊 Tipos de acidentes registrados:

Tipo de Acidente Total de Vítimas Motocicleta 76 Carro 21 Carreta 2 Atropelamento 0 Bicicleta 0 Total geral 99

🔴 Óbitos registrados:

Duas vítimas não resistiram aos ferimentos e evoluíram a óbito.

👤 Faixa etária das vítimas:

Faixa Etária Número de Vítimas Acima de 30 anos 46 De 18 a 29 anos 39 De 15 a 17 anos 5 Menores de 15 anos 9 A maior incidência está entre os adultos acima de 30 anos, seguidos por jovens de 18 a 29 anos, o que reforça a necessidade de atenção redobrada por parte desses grupos no trânsito.

🚨 Alerta à população: imprudência continua sendo um fator de risco

Com a predominância de acidentes com motocicletas, é necessário reforçar o alerta aos motociclistas quanto ao uso correto do capacete, respeito à sinalização e velocidade compatível com a via. Muitos acidentes são evitáveis com atitudes simples de prudência.

Já entre os condutores de veículos, os dados mostram que a distração ao volante, avanço de preferencial, uso de celular e desrespeito ao limite de velocidade continuam entre as principais causas de acidentes no município.

⚠️ Fique atento! O trânsito seguro depende da atitude de todos!

🚗 Use cinto de segurança

🏍️ Utilize capacete

🚦 Respeite a sinalização

📵 Evite o uso do celular ao dirigir

🚫 Não dirija sob efeito de álcool

