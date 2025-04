Açougueiro é Baleado Durante Tentativa de Assalto e Morre no Hospital em Itaituba – (Foto>Reprodução)

Na noite desta quarta-feira, 9 de abril de 2025, um crime com requintes de brutalidade foi registrado na 25ª Rua com a Travessa São José, no bairro Bom Remédio, em Itaituba, no sudoeste do Pará.

De acordo com relatos preliminares, o açougueiro conhecido popularmente como “Fumaça” encontrava-se em frente ao seu estabelecimento comercial quando foi surpreendido por dois indivíduos em uma motocicleta. O garupa vestido com uniforme de aplicativo de transporte desembarcou e anunciou o assalto, exigindo valores em dinheiro e objetos de valor, como joias.

A vítima, entretanto, teria se recusado a atender à exigência dos assaltantes, momento em que foi alvejada com um disparo de arma de fogo na região torácica, caindo ao solo. Após o crime, os suspeitos evadiram-se em rumo ignorado.

Fumaça foi socorrido e conduzido às pressas ao hospital regional, mas, infelizmente, não resistiu à gravidade dos ferimentos e evoluiu a óbito.

Equipes das forças de segurança estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos e iniciar as diligências investigativas. A Polícia Civil tenta obter imagens de câmeras de videomonitoramento dos estabelecimentos vizinhos, que possam contribuir para a identificação e captura dos autores do delito.

O caso segue sob apuração, e a comoção entre os moradores evidencia o sentimento de insegurança que tem assolado a região.

Fonte: Plantão 24horas News/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/04/2025/06:18:13

