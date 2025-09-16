Acusada de orquestrar assassinato de empresário em Castanhal é capturada

Foto: Reprodução | O crime ocorreu no dia 5 deste mês, quando a vítima foi atingida pelas costas com um tiro na cabeça ao deixar as filhas na escola.

Uma operação integrada das polícias civis do Pará e da Paraíba resultou na prisão de Brenda Mota Ribeiro, identificada como uma das envolvidas no assassinato do empresário castanhalense Estevão Neves Pinto, de 41 anos. O crime ocorreu no dia 5 deste mês, quando a vítima foi atingida pelas costas com um tiro na cabeça ao deixar suas duas filhas pequenas no Colégio São José, no centro de Castanhal, região nordeste do Pará.

A acusada foi presa em um hotel no bairro Miramar, em João Pessoa (PB), onde se hospedava, cumprindo mandado de prisão expedido pela Comarca de Castanhal. A ação foi coordenada pela Delegacia de Homicídios (DH) de Castanhal, com apoio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) local e do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) de Belém. A colaboração da Polícia Civil da Paraíba foi fundamental para a captura. As investigações continuam para identificar todos os envolvidos no crime.

Segundo as apurações, o homicídio foi encomendado por um amigo da vítima, Rafael, motivado por dívidas e inveja. Rafael devia valores ao empresário e supostamente articulou a execução.

Dinâmica do Crime

No dia do crime, por volta das 6h, Rafael saiu de casa dirigindo um Hyundai Creta branco (já apreendido) e pegou Brenda, sua irmã, na rua Osasco (bairro Novo Estrela). Os dois se dirigiram a um hotel na rua Pedro Porpino (bairro Caiçara), onde o assassino Matheus (já preso) e um cúmplice (piloto de moto foragido) aguardavam. A dupla havia vindo de Benevides, região metropolitana de Belém.

Brenda monitorou o trajeto do empresário e forneceu uma motocicleta aos criminosos. Enquanto os assassinos aguardavam perto da escola, Brenda e Rafael acompanhavam o carro de Estevão e repassavam informações em tempo real. Após a execução, Brenda escondeu a moto usada na fuga – aparecendo em imagens de segurança recolhendo o veículo. Rafael levou os assassinos de volta a Benevides e retornou ao local do crime, onde fingiu chorar pela morte do “amigo”.

Ele participou do velório e levou flores, mas foi preso em sua residência após as primeiras investigações. Matheus foi capturado em Santa Maria do Pará quando tentava fugir para São Paulo. Ele e o cúmplice foragido teriam recebido R$ 6 mil pelo crime.

Brenda é acusada de contratar os assassinos, fornecer a arma e a motocicleta. Também é suspeita de envolvimento em outro homicídio em Castanhal, onde teria matado um ex-namorado a tiros. Ela será transferida para o sistema prisional do Pará para responder pelo crime.

Fonte: Diário do Pará/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2025/18:13:07

