Acusadas de homicídio são presas no Pará

As mulheres foram abordadas pela PF ainda dentro da aeronave – (Foto:Ascom/PF)

A Polícia Federal cumpriu dois mandados de prisão contra mulheres acusadas de homicídio, em Belém. Elas foram abordadas ainda no avião, logo depois da aterrissagem, no Aeroporto Internacional de Belém, vindas de Guarulhos, São Paulo.

A primeira respondia em liberdade pelo crime de homicídio, mas teve prisão decretada por haver saído da região da Vara do Tribunal do Juri de Ananindeua, no Pará.

O segundo mandado de prisão, expedido pela mesma Vara do Tribunal do Júri, já teria sido presa durante uma semana por documento falso antes da acusação de homicídio, cometido contra outra mulher. A Justiça entendeu que a acusada preencheu requisitos para prisão preventiva por não informar onde estava, demonstrando não ter intenção de colaborar com a ação penal. Em vez disso, ela chegou a tentar enganar a Justiça informando que teria falecido.

Fonte: Ascom/PF/ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/12/2023/06:38:31

