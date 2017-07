Acusado de assassinar funcionária de TV é morto em Itaituba

Da Redação Jornal Folha do Progresso com informações e foto Policia Militar.

Eliane foi assassinada em Novembro de 2016;”Eliane saiu do trabalho e iria passar na casa da ex-sogra para buscar uma das filhas, mas antes de chegar foi abordada por dois homens em um moto titan, os elementos se aproximaram e anunciaram o assalto, um dos meliantes pegou a bolsa da vitima, e em seguida deu um tiro que atingiu as costas de Eliane, que não resistiu e morreu ao dar entrada no Hospital Municipal”.

Weligton é o principal suspeito de ter matado a funcionaria da TV. Ele já foi vitima de outros três atentados , mas conseguiu sobreviver. O Crime aconteceu no inicio da noite deste domingo (02) na 30º rua do bairro Piracanã em Itaituba. Ninguém foi preso!

