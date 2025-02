Acusado de assassinar mulher com mais de 20 facadas dentro de motel é julgado em Belém

Crime ocorreu no bairro da Pedreira, em Belém — Foto: Reprodução / TV Liberal

Rayana Rocha Thomás, de 25 anos, foi morta com 22 facadas dentro de um motel no bairro da Pedreira, em junho de 2023.

Ocorre nesta quinta-feira (13), no 1° Tribunal do Júri de Belém, o julgamento de Samuel Ferreira da Silva, acusado de assassinar Rayana Rocha Thomás, de 25 anos, com 22 facadas dentro de um motel no bairro da Pedreira, no dia 12 de junho de 2023.

O julgamento está sendo presidido pelo juiz Edmar Silva Pereira, com previsão de que a sessão termine ainda na tarde desta quinta-feira. O crime gerou revolta e comoção entre os moradores da capital, devido à brutalidade com que foi cometido.

Na época do crime, a família de Rayana informou que Samuel, que trabalhava como mototaxista, não era conhecido pelos parentes. Eles não sabiam qual era a relação dele com Rayana, nem há quanto tempo ela existia, tampouco a possível motivação para o crime.

Relembre o caso

Ravana Rocha Thomás. de 25 anos, foi assassinada a facadas dentro de um motel no bairro da Pedreira, na noite do dia 12 de Junho de 2023, dia dos namorados.

Segundo a perícia, que definiu o crime como brutal, Samuel esfaqueou Rayana 22 vezes dentro do estabelecimento.

“Ele trouxe a arma, tinha intenção de matar. Ele atingiu a vítima com diversas facadas, não foi só uma, então isso mostra a intenção explícita de matar”, disse a perita na época

A Polícia Militar (PM) foi aciona por um funcionário, que ouviu gritos de socorro da vítima. Ao chegar no local, a corporação encontrou o casal caído no chão.

Rayana morreu no local e Samuel foi encaminhado para o hospital com ferimentos no tórax, que teriam sido feitos por ele próprio.

Moradores relataram na época, que era possível ouvir os gritos da vítima até o momento em que os agentes de segurança chegaram. “Muito grito da moça pedindo socorro, ‘não faz isso comigo, não me mata’. Foi quando a polícia chegou e ela ainda estava gritando”, relatou uma vizinha.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/02/2025/14:51:07

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com