Acusado de estelionato contra a própria mãe no Ceará é preso em área de difícil acesso de Oriximiná

Homem foi preso na zona rural de Oriximiná — Foto: Divulgação/Polícia Civil

Para chegar até o local, os policiais usaram uma lancha, rabetas e percorreram mais de 2 KM a pé. A prisão aconteceu na sexta (7).

Um homem de 68 anos, acusado de estelionato no estado do Ceará, foi preso na sexta (7) em uma área de difícil acesso em Oriximiná, no oeste do Pará. A vítima do crime seria a própria mãe do suspeito.

De acordo com informações da Polícia Civil, uma operação foi realizada para dar cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Comarca de Acaraú.

O homem, identificado como Aldiberto Araújo de Sousa estava na Comunidade Lago do Ajudante, localizada no Alto Trombetas, zona rural de Oriximiná.

Para chegar até o local, os policiais – comandados pelo delegado Igor Belchior – utilizaram uma lancha, além de contar com a ajuda de comunitários com rabetas e fazer um percurso de mais de 2 Km a pé.

Força-tarefa para chegar ao local

Inicialmente, os agentes se deslocaram de lancha até a comunidade, onde foram informados que o alvo residia cerca de 15 km rio acima, em uma área de difícil acesso.

Devido à grande quantidade de vegetação no rio, impossibilitando o percurso com a lancha, os policiais contaram com o apoio de moradores da comunidade, que auxiliaram no deslocamento por meio de pequenas embarcações conhecidas como “rabeta”.

Ao chegarem ao final do lago, os agentes ainda tiveram que percorrer aproximadamente 2 km a pé por uma área de mata fechada até chegarem à residência do suspeito.

O homem foi localizado e não apresentou resistência à prisão. Ele foi levado para a zona urbana da cidade e apresentado à autoridade policial para os procedimentos cabíveis.

O crime

O crime aconteceu no ano de 2007 em Acaraú, Ceará. Na época, Aldiberto Araújo de Sousa teria feito um empréstimo em nome da sua mãe. O valor seria de mais de R$ 2 mil.

A mãe de Aldiberto era idosa e sequer conseguia assinar documentos consentindo qualquer tipo de empréstimo.

Fonte: Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/03/2025/14:22:38

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...