Acusado de homicídio em Rurópolis é preso pela PRF em ônibus que seguia para Porto Alegre

O homem foi apresentado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde o caso foi registrado para os procedimentos cabíveis. Ele deve ser transferido para a penitenciária de Santarém ainda nesta quarta (1º). (Com informações do , g1 Santarém e região — PA).

De acordo com informações da PRF, o homem foi preso durante fiscalizações de rotina no veículo onde após consultas ao sistema, foi identificado que havia um mandado de prisão contra ele.

Foi preso na noite de terça (31) em Santarém, no oeste do Pará, um homem com mandado de prisão em aberto por homicídio. O acusado foi preso em um ônibus que seguia para Porto Alegre.

