Acusado de matar adolescente gravida publicou vídeo de bebê em rede social

Foto: Reprodução | O suspeito Christian Albino Cebalho de Arruda, 28, preso com a esposa, Nataly Helen Martins Pereira, 25, ao tentar registrar uma criança que não era do casal no Hospital Santa Helena, publicou uma foto em suas redes sociais, mostrando o rosto de uma criança com a legenda “Bem-vinda minha filha”. A polícia acredita que a recém-nascida seja filha de Emilly Azevedo Sena, 16, encontrada morta, enterrada em uma cova rasa, no bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá, na manhã desta quinta-feira (13).

Conforme informações do boletim de ocorrências, o casal chegou no hospital por volta de 15h30, dizendo que havia realizado um parto em casa. As enfermeiras perceberam que a mulher chegou com o cordão umbilical na mão, apresentando pouco sangramento e acharam a cena suspeita.

Após alguns exames, a enfermeira pediu que a suspeita amamentasse a criança, algo que ela se negou, dizendo que estava sem leite.

Por volta das 17h, Christian Cebalho publicou a foto de uma bebê recém nascida, dando boas-vindas à chegada da filha.

Ainda na noite de quarta-feira (12), o casal foi preso após confirmação de que a mulher não havia dado à luz. A acusada já é mãe de outros 3 meninos e publica a rotina familiar nas redes sociais.

Informações extraoficiais dão conta de que a mulher perdeu uma filha já com a gravidez avançada e buscava e quem tivesse uma bebê para doar, assim chegou até Emilly via rede social. Ela havia prometido doações de roupas para o bebê e atraiu a menor para uma emboscada.

Em suas redes sociais, a primeira dama do Estado, Virginia Mendes, declarou seu luto pelo assassinato da jovem e defendeu a pena de morte para os suspeitos envolvidos no crime.

