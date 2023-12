Acusado de matar empresário ‘Kazuza’ é preso tentando assassinar outra pessoa, em Santarém

Marcos Alves da Silva, Vulgo “Xitola”, foi preso na rua 29, no bairro Nova República em Santarém, na noite de terça-feira (12), após tentar matar o indivíduo conhecido como Jarlisson (Chucky), que seria irmão do vulgo ‘Tutano’. A motivação da tentativa de homicídio seria um possível acerto de contas. Os disparos quase atingiram outras pessoas da mesma família. Tiago da Paz também foi detido.

”Xitola” é apontado pela polícia como o responsável pela morte do empresário ‘Kazuza’. Inclusive, já havia um mandado de prisão preventiva por latrocínio em seu desfavor. Além dele, Leonidos dos Santos Galúcio, alcunha ‘Léo’ ou ‘Olho de Gato’, que deu suporte na fuga, é procurado pela Justiça.

O Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal, Alexandre Rizzi, considerou que todo o contexto e os elementos apresentados pela delegada Carmen Ramos, somados aos registros policiais de ambos os alvos e principais suspeitos do crime, dão plausível certeza da inadequação de aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, tratando-se de caso em que a custódia provisória é, de fato, medida necessária.

As investigações continuam e outras pessoas envolvidas no crime devem ser indiciadas.

Relembre o caso

No dia 06 de novembro deste ano, por volta das 4h28min, após o encerramento de uma festa ocorrida no “Panterão Show Clube”, a vítima Cláudio Cardoso da Silva, conhecido como “Kazuza”, foi atingida com um tiro na altura do abdômen durante a tentativa de roubo da renda do evento.

“Xitola” seria o autor dos disparos que acertaram de raspão um dos sócios e tirou a vida do empresário. Ele teria anunciado o assalto e tentado adentrar a bilheteria. A equipe organizadora e a vítima que ali se encontravam, resistiram segurando a porta, fazendo com que ”Xitola” disparasse mais de uma vez através dela, atingindo fatalmente Cláudio e de raspão o braço de Marco Aurélio.

“Kazuza” morreu ainda no local. Natural de Itaituba, o empresário era amado por muitos artistas nacionais. Ele foi o primeiro a reconhecer o talento da cantora Marília Mendonça, no início da sua carreira. Após realizar o primeiro show profissional da artista, a ‘Rainha da Sofrência’ estourou no Brasil inteiro.

