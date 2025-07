Acusado de seis tentativas de homicídio é absolvido em júri popular em Marabá

(Foto: Reprodução) – O julgamento foi presidido pela juíza Alessandra Rocha da Silva Souza e teve a promotora Cristine Magella na acusação, representando o Ministério Público do Estado do Pará.

A defesa técnica foi conduzida pela advogada criminalista Cristina Alves Longo, que sustentou a inexistência de provas que vinculassem o acusado à ação criminosa

O réu Euripedes Pereira dos Santos Neto, acusado de envolvimento em um ataque armado durante uma comemoração esportiva, foi absolvido pelo Tribunal do Júri da Comarca de Marabá na noite desta quinta-feira (24). O caso ocorreu em 26 de novembro de 2023, no Clube do Baixão, na Folha 33, Núcleo Nova Marabá, durante uma confraternização pela vitória de um time de futebol. Cerca de 30 pessoas participavam da festa quando indivíduos encapuzados invadiram o local e dispararam contra os presentes. Ao menos seis pessoas foram atingidas, mas ninguém morreu.

O réu respondia a processo por seis tentativas de homicídio qualificado, com base nos incisos I (motivo torpe), III (uso de meio que possa resultar em perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), todos do §2º do artigo 121 do Código Penal.

O julgamento foi presidido pela juíza Alessandra Rocha da Silva Souza e teve a promotora Cristine Magella na acusação, representando o Ministério Público do Estado do Pará. A defesa técnica foi conduzida pela advogada criminalista Cristina Alves Longo, que sustentou a inexistência de provas que vinculassem o acusado à ação criminosa.

Após os debates em plenário, os jurados decidiram, por maioria de votos (4 a 2), pela absolvição do réu. “A decisão reafirma o valor da presunção de inocência e a necessidade de provas consistentes para a condenação em um processo penal”, afirmou a advogada ao portal.

O julgamento se estendeu por todo o dia e contou com a oitiva de testemunhas e apresentação de argumentos técnicos de ambas as partes.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/07/2025/14:29:04

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...