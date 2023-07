Acusado de sequestro relâmpago e roubo de mil reais da vítima é preso em Parauapebas

O acusado Thiago Max Silva Ferreira (Site do Zé Dudu)

Thiago Max Ferreira teria sequestrado sua vítima na saída de uma academia da Avenida dos Ipês

Foi preso na tarde da última quarta-feira (12), pela equipe de Furtos e Roubos da 20ª Seccional Urbana de Parauapebas, Thiago Max Silva Ferreira. Ele é acusado de roubo circunstanciado, mediante sequestro relâmpago, crime previsto no artigo 157 do Código Penal Brasileiro. O crime ocorreu na Avenida dos Ipês, próximo a uma academia, em Parauapebas, sudeste paraense. As informações foram divulgadas pelo site Zé Dudu.

No momento em que a vítima saía da academia, foi abordada por Thiago Max, que, sob grave ameaça, entrou junto com ela no automóvel de propriedade dela, um Chevrolet Tracker, preto, que estava estacionado em frente ao estabelecimento. Ele mandou que ela dirigisse e, no percurso a obrigou a transferir, via Pix, o valor de R$ 1.000,00 para uma conta.

Após a transferência do valor, a vítima deixou o assaltante em um posto de combustíveis. Comunicada, a equipe policial conseguiu localizar o acusado e o conduziu à Delegacia de Polícia Civil.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/07/16:41:32

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...