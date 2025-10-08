Acusado de ter agredido em garimpo apresenta sua versão dos fatos; nega qualquer tipo de violência. (VÍDEO)

(Foto:Reprodução) – O caso envolvendo a cozinheira Márcia Kelly Teixeira e o garimpeiro Robson, conhecido como Lorão, ganhou novos desdobramentos nesta terça-feira (7). Acusado de ter agredido Márcia em uma área garimpeira de Novo Progresso (PA), Robson apresentou sua versão dos fatos, negando qualquer tipo de violência.

“Nunca toquei nela. Tudo isso é um mal-entendido”, teria dito Robson ao se defender das acusações que circulam nas redes sociais.

O episódio começou no sábado (4), quando Márcia gravou um vídeo dentro de uma pequena embarcação, chorando e afirmando estar sendo levada por dois homens, sem saber o destino.

As imagens se espalharam rapidamente, gerando preocupação entre familiares, amigos e moradores da região.

Leia mais> Cozinheira que desapareceu após relatar agressões em região garimpeira de Novo Progresso é resgatada pela Polícia Militar

Durante o domingo (5), a cozinheira surgiu novamente em outro vídeo, desta vez relatando ter sido resgatada pela Polícia Militar em uma região de difícil acesso chamada Rio Novo.

A Polícia informou que as circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas, e que todos os envolvidos deverão prestar depoimento nos próximos dias para esclarecimento dos fatos.

Fonte: Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/10/2025/06:02:16

