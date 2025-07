Acusado por tráfico internacional de drogas e envolvimento com a máfia chinesa é preso no Pará

Foto:Reprodução | A ação foi realizada após levantamentos que confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto contra o acusado

Um homem, identificado como Lázaro Guilherme de Jesus Filho, acusado de tráfico internacional de drogas e envolvimento com a máfia chinesa foi preso nesta terça-feira (29) em Castanhal, no nordeste paraense. A prisão foi realizada por policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Motorizadas (Rotam), no bairro Pirapora.

A ação foi realizada após levantamentos que confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto contra o acusado. Segundo informações preliminares, contra ele existia em aberto um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Em Castanhal, Lázaro é supostamente responsável por operar lojas de fachada utilizadas para lavagem de dinheiro oriundo do tráfico. E ainda, Lázaro é suspeito de manter ligações com organizações criminosas internacionais.

Após ser detido, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Castanhal e deve ser levado ao sistema penitenciário. Em nota, a Polícia Civil confirmou” que o mandado de prisão preventiva expedido pelo estado de São Paulo foi devidamente cumprido”.

Pena

No Brasil, o tráfico internacional de drogas é um crime grave, tipificado na Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas).

A pena base para o tráfico é de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa. No entanto, o caráter internacional do delito é uma causa de aumento de pena, conforme o artigo 40, inciso I, da mesma lei.

Isso significa que as penas podem ser aumentadas de um sexto a dois terços se a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do crime. Além disso, não é cabível fiança para esse tipo de crime, dada a alta pena mínima.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/07/2025/10:01:24

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com