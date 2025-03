Acusados de tentativa de homicídio são presos no Pará

Foto: Reprodução | Alessandro e Icalo foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Santa Izabel, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio

Dois homens acusados de terem praticado uma tentativa de homicídio no município de Santa Izabel, região metropolitana de Belém, foram presos pela Polícia Militar em Santa Bárbara, mesma região. Uma arma de fogo e munições foram apreendidas.

Na manhã de quarta-feira (12), por volta das 8h30, a Polícia Militar recebeu informações de que dois homens tentaram matar um funcionário de uma empresa de internet, na Avenida Benjamin Constant, próximo à agência da Caixa Econômica Federal, no Centro de Santa Izabel. A vítima, Rodrigo Piauí de Carvalho, foi atingida de raspão nas costas, na parte superior, próximo ao ombro esquerdo.

Os atiradores depois fugiram de carro, um Gol, de cor prata, pela rodovia PA-140 rumo ao município de Vigia de Nazaré, região nordeste do Estado. Várias buscas foram feitas pela rodovia, mas foi no ramal da comunidade Abril Vermelho, próximo à entrada da comunidade Genipaúba, zona rural de Santa Bárbara, que o carro foi interceptado. O veículo já estava com outra placa. O motorista foi identificado como Alessandro da Silva Dutra. O passageiro, do banco da frente, foi identificado como Icalo Batalha da Silva.

Embaixo do tapete do motorista, os militares encontraram um revólver calibre 38, com 6 munições intactas no tambor e 1 munição presa no cano. Ainda dentro do veículo, os policiais encontraram uma bolsa pequena contendo mais 6 munições intactas do mesmo calibre.

Alessandro e Icalo foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Santa Izabel, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo e de munições. A Polícia Militar não informou o motivo da tentativa de homicídio. A dupla ficou de ser encaminhada para o Complexo Penitenciário de Americano, em Santa Izabel.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/03/2025/09:04:32

