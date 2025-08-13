Adesão do Pará – 15 de Agosto é feriado no Estado: veja o que abre e fecha

Arte: Jornal Folha do Progresso | Na próxima sexta-feira (15), os paraenses celebram o único feriado estadual do calendário: o Dia da Adesão do Pará à Independência do Brasil. O marco histórico ocorreu em 15 de agosto de 1823, um ano após a declaração de independência nacional, quando a Província do Grão-Pará rompeu oficialmente com Portugal.

A data, instituída pela Lei Estadual nº 5.999/1996 e prevista na Lei Federal nº 9.093/1995, é considerada feriado civil estadual obrigatório. Isso significa que atividades comerciais só podem funcionar mediante acordo ou convenção coletiva, com pagamento de adicional de 100% ou folga compensatória, conforme a CLT.

Em resumo:

* É um feriado obrigatório, conforme a legislação estadual e respaldado pela lei federal.

* Por ser um feriado civil estadual (e não ponto facultativo), ele se enquadra no que a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, art. 70 define como dia de repouso obrigatório, exceto em atividades que não possam ser interrompidas.

Posso abrir se pagar acordo?

Sim, em alguns casos. A CLT (art. 68 e art. 70) permite que empresas funcionem em feriados mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho firmado com o sindicato da categoria, e pagando as condições previstas (geralmente hora extra de 100%* (consulte seu contador) ou folga compensatória).

Ou seja:

Sem acordo coletivo → abrir é ilegal e pode gerar multa.

Com acordo coletivo → pode abrir, desde que pague o adicional ou dê folga compensatória.

Existe acordo coletivo?

Sim. Seguem os dados da CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO do comércio no Pará (2025) — a que abrange Novo Progresso: Número de registro no MTE: PA000171/2025. Nº da solicitação (Mediador): MR014635/2025. Processo: 13620.200785/2025-20. Data de registro: 21/03/2025.

Para o comércio de Novo Progresso, há Convenção Coletiva de Trabalho registrada no MTE (PA000171/2025), permitindo funcionamento no feriado mediante as condições estabelecidas.

O que abre e fecha no feriado de 15 de agosto

🏛 Órgãos públicos estaduais

Não funcionam nos dias 15 e 16 de agosto, conforme decreto do Governo do Pará publicado no Diário Oficial nº 35.676.

Apenas serviços essenciais (saúde de urgência, segurança pública e outros de plantão) mantêm funcionamento normal.

🏦 Bancos

Não haverá atendimento presencial nas agências bancárias no dia 15.

Terminais de autoatendimento e canais digitais permanecem ativos.

🛒 Supermercados

Funcionam normalmente, mas com horários definidos por cada empresa.

🎰 Casas lotéricas

Funcionamento a critério do gestor de cada unidade; em geral, muitas abrem com expediente reduzido até 12h.

🏬 Comércio em geral

Pode abrir apenas com acordo ou convenção coletiva. Sem esse documento, a abertura é considerada ilegal e sujeita a multa.

Fonte: /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/08/2025/12:07:40

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...