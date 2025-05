Adeus ao PSDB: fim de uma era com a fusão ao Podemos

Foto:Reprodução | Hoje, um dos capítulos mais significativos da política brasileira chega ao fim. O PSDB aquele mesmo partido que por anos dividiu o protagonismo nacional com o PT, que governou o Brasil, elegeu FHC, foi oposição aguerrida e abrigou nomes históricos como José Serra, Aécio Neves e Geraldo Alckmin anunciou oficialmente sua fusão com o Podemos. Sim, o PSDB como conhecíamos não existe mais.

A decisão não é exatamente uma surpresa. O partido vinha encolhendo a cada eleição. Perdeu espaço nas urnas, nos estados e, talvez o mais grave, perdeu identidade. Fragmentado entre diferentes alas internas e pressionado por uma nova configuração política mais polarizada, o PSDB viu suas lideranças migrando para outros partidos algumas, inclusive, para legendas que antes combatiam.

A fusão com o Podemos é um movimento estratégico, claro. É uma tentativa de sobrevivência no atual xadrez político, onde siglas de centro e centro-direita enfrentam dificuldades para manter relevância diante do bolsonarismo de um lado e do lulismo de outro. Mas também é o reconhecimento de que o projeto político que o PSDB representou liberal na economia, social democrata de berço e moderado nos costumes perdeu espaço no Brasil de hoje.

O que vem pela frente? Difícil dizer. A nova legenda resultante ainda precisa mostrar a que veio. Vai herdar a tradição tucana ou vai se reinventar por completo? Vai ser mais um entre tantos ou conseguirá formar uma alternativa concreta ao atual cenário de extremos?

Fato é: o PSDB, que tanto marcou os debates políticos desde a redemocratização, agora é história. E como toda história importante, merece ser lembrada para entendermos o que fomos, onde erramos, e quem sabe, para onde ainda podemos ir.

Fonte: Pará Política e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/05/2025/19:13:32

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...