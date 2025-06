Adeus, boletos: Pix Automático começa nesta quarta com pagamentos recorrentes e zero tarifa

Nova funcionalidade do Pix será lançada esta semana – Foto: Bruno Peres/Agência Brasil/ND

Nova funcionalidade do Banco Central permitirá pagamentos recorrentes sem tarifas para pessoas físicas; entenda as novas funcionalidades.

O Pix Automático será oficialmente lançado nesta quarta-feira (4), durante evento em São Paulo. A nova funcionalidade permitirá a realização de pagamentos recorrentes, funcionando de forma semelhante ao débito automático.

Com a autorização para uso do Pix Automático, contas como água, luz, telefone, condomínio, escola, plano de saúde, entre outras, poderão ser debitadas automaticamente da conta do usuário.

Pix Automático promete mais alcance e menos custo do que o débito automático

A principal vantagem em relação ao débito automático, segundo o Banco Central, será a instantaneidade das transações e a isenção de tarifas para pessoas físicas. O Pix Automático também deve alcançar um número maior de usuários, superando as limitações atuais do débito automático tradicional.

Para as empresas que recebem os pagamentos, o BC afirma que a nova modalidade tem potencial para aumentar a eficiência, reduzir os custos de cobrança e diminuir a inadimplência.

O evento de lançamento contará com a presença do diretor de Política Monetária do BC, Gabriel Galípolo, além de Renato Gomes, Gilneu Vivan, Izabela Correa, e do presidente da Zetta, Eduardo Lopes, entidade parceira do evento.

Confira novidades e diferenças entre o Pix Automático e o débito

Contas como luz, telefone, escola e condomínio poderão ser agendadas via Pix;

Não haverá cobrança de tarifas para pessoas físicas;

O sistema terá maior alcance entre os usuários;

Transações serão instantâneas;

Pode aumentar a eficiência e reduzir inadimplência e custos de cobrança.

Quem desejar aderir ao Pix Automático deverá informar à empresa responsável pelo serviço, como uma concessionária de energia ou administradora de condomínio, o interesse na nova modalidade.

A empresa enviará ao cliente uma notificação com a proposta de adesão. Ao aceitar, o cliente passará a realizar os pagamentos de forma instantânea e recorrente.

O Pix Automático será oferecido tanto a pessoas físicas quanto jurídicas. No caso das pessoas físicas, os bancos serão obrigados a disponibilizar a funcionalidade sem custos. Já para as empresas, a adesão por parte das instituições financeiras será opcional.

