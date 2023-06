Radialista morre carbonizado após colisão com carreta na PA-150

Vídeo gravado por Sandro Ramos, conhecido como “Bambam”, postado antes da tragédia mostra o jornalista criticando condições da rodovia após registrar um acidente

Um grave acidente de trânsito registrado nesta quarta-feira (7) no km 127 da PA-150 entre os municípios de Goianésia do Pará e Jacundá, sudoeste paraense, vitimou o comunicador Sandro Ramos, de 42 anos.

“Bambam“, como era conhecido, saiu do município de Tailândia com destino a Jacundá e dirigia um carro de passeio que colidiu de frente com uma carreta, pegando fogo logo em seguida. Segundo relatos do motorista da carreta à polícia, Sandro teria feito uma freagem brusca entrando na contramão da rodovia, ocasionando o acidente.

Assim que as chamas iniciaram, o condutor da carreta conseguiu sair a tempo, o que não aconteceu com Sandro. Nas redes sociais circulou uma informação de que além do comunicador mais duas pessoas, incluindo uma criança também teriam morrido carbonizados. O Confirma Notícia apurou com o jornalista Edson Rios, que Bambam estava sozinho no veículo.

A Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado para investigar os responsáveis do acidente. Os restos mortais de Sandro Ramos foram encaminhados para a Polícia Científica para exame de DNA e após a confirmação, um velório será realizado pela família. A data do último adeus ao jornalista ainda não foi confirmada, mas o velório está previsto para acontecer na Câmara de Vereadores do município de Tailândia.

Após o acidente, o motorista da carreta envolvido na colisão, registrou os veículos pegando fogo na PA-150 enquanto observava as chamas consumirem a carreta e o carro de passeio. “Um acidente agora, um cara bateu em mim de frente. Morreu. Agora. Acabou com tudo.”, disse no vídeo.

O condutor, que não teve a identidade e nem idade revelados, não fugiu da cena do acidente. Ele se apresentou na Delegacia de Polícia Civil e prestou depoimentos.

Também começou a circular nas redes sociais um vídeo gravado e postado por Bambam antes da tragédia. No registro ele narra um acidente envolvendo uma carreta que tombou, ficando atravessada em parte da pista. O comunicador também usou o vídeo para criticar as condições da rodovia.

“Acidente com uma carreta entre a Vila Olho D’água e Águas Claras, Olha! Caminhão de boi, caminhão de boi não, corrigindo, uma carreta, mesmo normal. Ainda bem que está todo mundo bem, pessoal colocou sinalização, pelo jeito está todo mundo bem, motorista, pessoal que estava junto com ele, tudo normal.”, narrou enquanto passava.

“As condições da PA-150 é daquele jeito, péssimas. A gente tem que parar para o outro [veículo] poder passar. O negócio aqui está complicado, viu. Vamos lá, vamos prosseguir viagem”, disse Sandro Ramos.

Internautas reagiram à postagem após a morte de Sandro Ramos: “Meu Deus ele filmou um acidente que teria acontecido, e logo após ele faleceu em um grave acidente também.”, comentou um perfil.

A morte de Bambam chocou quem acompanhava o trabalho do profissional da comunicação. Sandro Ramos era dono do Portal Giro87 que soma mais de 124 mil seguidores no Facebook e Instagram.

Foi através da página do Portal que colegas de trabalho informaram a morte de Sandro Ramos. “É com imenso pesar, que a equipe do nosso amigo, editor chefe e dono do Portal Giro87, informa seu falecimento.”, disse o início da nota.

“Um trágico acidente, tirou a vida no nosso amado e inesquecível amigo! Neste momento de dor, desespero, angústia, cumprimos o doloroso dever de nos despedir.

Não estávamos preparados, aliás, nunca estamos preparados para uma dor tão imensa, mas daqui em diante pediremos a direção de Deus, para que ele possa confortar a todos os corações que estão dilacerados com essa perda irreparável.

Nosso amigo se foi, a caminho de Jacundá, para fazer o que ele mais amava. Peço a Todos que sempre lembrem do meu chefe com carinho, com amor, pois ele amava a todos vocês. Tudo o que ele fazia era pensando em vocês.

Desde já, deixamos aqui nossas condolências aos Familiares e amigos! Que Deus possa nos confortar neste momento de dor.”

Na publicação, admiradores do jornalista lamentaram a perda. “Nosso querido Sandro, vai deixar muitas saudades, sem contar daquele sorriso que ele tinha.”, comenta uma fã.

“A conheci tão pouco tempo, fazendo as suas matérias como um excelente repórter, assim eu sempre dizia. Mas estou triste demais com essa notícia, só Deus para confortar todos os amigos e familiares nesse momento difícil. Grande profissional na área da comunicação, vai ser difícil esquecer o Sandro do Portal Giro87. Vai sempre ser lembrado. Deixou muitos registro para que possamos lembrar desse amigo e parceiro de todos.”, escreveu uma internauta.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/06/2023/11:11:32

