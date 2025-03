Administração Trump reitera que Google deve vender navegador Chrome

Foto: Lusa | O Departamento de Justiça dos Estados Unidos intensificou esta sexta-feira os esforços contra a Google para vender o seu navegador Chrome, depois de uma decisão judicial de agosto passado que considerou a empresa culpada de monopólio.

O governo dos Estados Unidos voltou a pressionar um tribunal federal em Washington para seguir com sua proposta de novembro de dividir a Google por meio da venda do Chrome, o navegador mais popular do mundo, informou o The Washington Post.

Em uma petição enviada ao tribunal, o Departamento de Justiça reiterou que “a Google deveria se desfazer do navegador Chrome, um importante ponto de acesso à pesquisa, para dar a oportunidade a um novo concorrente de operar uma porta de entrada essencial para buscas na Internet, livre do controle monopolista da Google”, destacou o jornal norte-americano.

Essa posição, iniciada durante o governo do presidente Joe Biden, representa a primeira grande ação da divisão antitruste desde a presidência de Donald Trump e ocorre antes da confirmação de Gail Slater, a nova chefe da divisão, pelo Senado.

Em agosto do ano passado, um juiz federal determinou que a Google violou as leis antitruste no mercado de motores de busca online, marcando a primeira grande ação judicial desse tipo contra a gigante da Internet.

O juiz Amit Mehta, do Tribunal Distrital do Distrito de Colúmbia, que já havia decidido que a Google mantinha um monopólio ilegal, deve tomar uma decisão final sobre o caso em abril.

Os porta-vozes da Google não responderam imediatamente ao pedido de comentário do The Washington Post.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/03/2025/16:13:09

