Adoção ilegal: três pessoas são presas por tráfico de crianças

As investigações começaram após uma denúncia anônima, que alertou sobre uma tentativa de venda de uma criança no mesmo dia da operação. | Reprodução/PCPA

Ação foi deflagrada após denúncia anônima; bebê foi encaminhado ao Conselho Tutelar e está sob acompanhamento

A Polícia Civil do Pará prendeu em flagrante três pessoas por envolvimento no crime de tráfico de pessoas com finalidade de adoção ilegal, na última quinta-feira (3), em Conceição do Araguaia, no sudeste do estado. A ação fez parte da Operação Infância Segura e contou com apoio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Redenção.

As investigações começaram após uma denúncia anônima, que alertou sobre uma tentativa de venda de uma criança no mesmo dia da operação. De acordo com a denúncia, um casal residente no Estado do Rio de Janeiro estaria envolvido na negociação. A mulher do casal viajou até Conceição do Araguaia para retirar um bebê de aproximadamente dois meses de idade.

Durante as apurações, os policiais identificaram uma tentativa de formalizar a adoção por meio da apresentação de documentos falsos, incluindo uma procuração e autorização de viagem em nome da mãe biológica, supostamente assinados em favor de uma terceira mulher envolvida no esquema.

Com base nas informações, foi instaurada uma Verificação de Procedência das Informações (VPI), e os agentes iniciaram diligências para localizar os suspeitos. O casal foi abordado na rodoviária de Conceição do Araguaia, e a equipe identificou também o local onde eles pretendiam se hospedar e o cartório onde seria realizada a tentativa de adoção com documentação fraudulenta.

No cartório, os três envolvidos foram presos em flagrante: o casal e a mulher que teria consentido com a entrega ilegal da criança. O bebê foi encaminhado ao Conselho Tutelar, onde passou a receber atendimento especializado.

Durante a operação, os policiais civis localizaram um grupo em uma rede social com indícios de envolvimento em esquema de venda ilegal de crianças. O grupo compartilhava conteúdos sobre falsificação de documentos, incluindo certidões de nascimento, atestados de óbito e outros papéis supostamente usados por pessoas interessadas na compra de menores.

Os presos foram levados à unidade policial, onde passaram por exame de corpo de delito e permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil continua investigando o caso para identificar outras pessoas possivelmente envolvidas e desarticular redes criminosas que atuam no tráfico interestadual de crianças.

O caso está enquadrado no artigo 149-A, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, que trata do crime de tráfico de pessoas com objetivo de adoção ilegal.

A Polícia Civil reforça que denúncias sobre crimes envolvendo crianças e adolescentes podem ser feitas de forma anônima pelos números Disque 100 ou Disque-Denúncia 181.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/07/2025/09:17:50

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...